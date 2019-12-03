Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti
03.12.2019 13:02
Son güncelleme : 03.12.2019 13:02
AA
ABD ile Çin arasında bu ay bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde gümrük tariflerin artırabileceği yönündeki ABD kaynaklı haberler, Asya piyasalarında satış baskısı yarattı.
Haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.857,32 puanla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa yakın kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,31 artarak 2.884,70 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 azalarak 23.379,81 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,13 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 düşüşle 40.570,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 kayıpla 26.401,30 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 gerilemeyle 2.084,07 puanda seyrediyor.
12:46108.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 381,12
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.421
En Düşük
107.583
12:465,7393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7372
12:466,3634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3572
12:46270,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 270,97
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,99
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,69
|41.195.428
|% 11,82
|
|YUNSA
|9,66
|39.895.722
|% 11,03
|
|PNSUT
|13,97
|20.471.410
|% 10,43
|
|SMART
|7,84
|83.841.595
|% 10,42
|
|OSMEN
|3,39
|75.638
|% 9,71
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|DOKTA
|30,20
|36.446
|% -5,63
|
|BJKAS
|3,18
|316.376.219
|% -4,79
|
|SANKO
|7,91
|59.666.548
|% -4,47
|
|THYAO
|13,92
|531.480.464
|% 0,22
|
|GSRAY
|2,22
|377.064.686
|% -1,33
|
|BJKAS
|3,18
|316.376.219
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,90
|237.264.221
|% 4,32
|
|ASELS
|18,80
|154.817.937
|% 0,05
|
|GSRAY
|2,22
|377.064.686
|% -1,33
|
|BJKAS
|3,18
|316.376.219
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,90
|237.264.221
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,45
|145.629.351
|% -0,41
|
|TSKB
|1,07
|52.931.701
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7853
|5,8201
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5280
|1,5356
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|3,95
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|4,82
|
|Yarım
|863
|885
|2,34
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,24
|61,24
|0,32
|