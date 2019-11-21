GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları geriledi

21.11.2019 11:05

Son güncelleme : 21.11.2019 11:05
Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair haberlerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla  azaldı.

Öte yandan, Çin'in ABD'ye daha fazla tarife indirimi konusunda baskı yapmasının, ABD'nin ise kendi taleplerini önceliklendirmesinin anlaşmanın önünde engel oluşturduğuna, bu nedenle de ilk fazda uzlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair basında çıkan haberler konuya ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.

Haberlerin ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin iletişimi sürdürmeye devam edeceği, ilk fazda anlaşmak için çaba gösterileceği bildirildi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,25 azalarak 2.903,64 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 23.038,58 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi 40.650,60 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53 düşüşle  26.478,24 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 kayıpla 2.096,60 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:49107.261
Değişim :  0,45% |  476,17
Açılış :  106.803  
Önceki Kapanış :  106.785  
En Yüksek
107.307 En Düşük
106.629
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 26,98 5.670.147 % 12,51  
ULUUN 3,60 13.697.094 % 12,50  
UZERB 1,72 178.956 % 9,55  
QNBFB 21,28 12.930.590 % 8,19  
SILVR 2,03 15.091.091 % 7,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3540 7,3909 % 0,20  
Frank 5,7337 5,7682 % 0,12  
Riyal 1,5172 1,5248 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 -1,57  
Altın Gr. 270 270 0,09  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,11 17,13 -0,05  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
B. Petrol 62,28 62,28 -0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru