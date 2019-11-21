Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair haberlerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
21.11.2019 11:05
Son güncelleme : 21.11.2019 11:05
AA
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı.
Öte yandan, Çin'in ABD'ye daha fazla tarife indirimi konusunda baskı yapmasının, ABD'nin ise kendi taleplerini önceliklendirmesinin anlaşmanın önünde engel oluşturduğuna, bu nedenle de ilk fazda uzlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair basında çıkan haberler konuya ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.
Haberlerin ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin iletişimi sürdürmeye devam edeceği, ilk fazda anlaşmak için çaba gösterileceği bildirildi.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,25 azalarak 2.903,64 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 23.038,58 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi 40.650,60 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53 düşüşle 26.478,24 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 kayıpla 2.096,60 puanda seyrediyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|26,98
|5.670.147
|% 12,51
|
|ULUUN
|3,60
|13.697.094
|% 12,50
|
|UZERB
|1,72
|178.956
|% 9,55
|
|QNBFB
|21,28
|12.930.590
|% 8,19
|
|SILVR
|2,03
|15.091.091
|% 7,98
|
|EGCYO
|0,13
|1.040
|% -7,14
|
|PINSU
|2,05
|8.606.952
|% -6,82
|
|MEMSA
|0,17
|18.218
|% -5,56
|
|KLNMA
|40,76
|434.135
|% -5,17
|
|TRGYO
|2,26
|7.161.041
|% -3,42
|
|THYAO
|13,97
|283.817.488
|% 0,14
|
|PETKM
|3,78
|95.645.341
|% 0,53
|
|ASELS
|19,55
|67.223.867
|% 0,77
|
|GARAN
|10,23
|63.823.888
|% 0,59
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|KRDMD
|2,36
|62.780.286
|% 0,00
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|KRDMD
|2,36
|62.780.286
|% 0,00
|
|PETKM
|3,78
|95.645.341
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|31.567.060
|% 0,00
|
|THYAO
|13,97
|283.817.488
|% 0,14
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|AVOD
|1,76
|25.255.721
|% 2,92
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,20
|
|Frank
|5,7337
|5,7682
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5172
|1,5248
|% 0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-1,57
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,09
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,13
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
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|B. Petrol
|62,28
|62,28
|-0,12
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