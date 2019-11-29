Asya borsaları negatif seyretti.
Asya borsaları geriledi
29.11.2019 12:07
Son güncelleme : 29.11.2019 12:07
AA
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,50 azalışla 23.293,91 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.871,98 puandan, merkez bankasının faizlerde değişikliğe gitmediği Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.087,96 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,03 gerileyerek 23.346,49 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,95 azalışla 40.734,18 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong adımı sonrası devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle piyasalarda negatif bir seyrin hakim olduğunu belirtti.
11:54107.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,84
|Açılış
|: 107.300
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|Önceki Kapanış
|: 107.126
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107.670
En Düşük
107.070
11:545,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0141
|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7620
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En Düşük
5,7399
11:546,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3528
En Düşük
6,3254
11:54269,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 269,40
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,31
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,18
|93.453.578
|% 13,19
|
|QNBFL
|62,25
|4.199.427
|% 12,16
|
|DMSAS
|3,08
|27.662.840
|% 10,39
|
|FLAP
|3,83
|29.319.092
|% 10,37
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,24
|2.267.344
|% -4,30
|
|MEPET
|1,87
|17.026.425
|% -4,10
|
|DERAS
|2,86
|12.131.918
|% -3,70
|
|THYAO
|13,74
|432.896.355
|% -0,58
|
|GARAN
|10,15
|167.508.468
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,38
|143.345.117
|% 0,00
|
|SISE
|5,03
|97.972.661
|% 0,80
|
|SMART
|6,18
|93.453.578
|% 13,19
|
|KRDMD
|2,38
|143.345.117
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,69
|84.675.349
|% 2,28
|
|THYAO
|13,74
|432.896.355
|% -0,58
|
|BJKAS
|2,64
|52.951.019
|% 4,76
|
|SISE
|5,03
|97.972.661
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4022
|7,4393
|% -0,17
|
|Frank
|5,7389
|5,7734
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,27
|
|Yarım
|860
|883
|-1,10
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,31
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