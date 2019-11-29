Asya borsaları geriledi













AA

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,50 azalışla 23.293,91 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.871,98 puandan, merkez bankasının faizlerde değişikliğe gitmediği Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.087,96 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,03 gerileyerek 23.346,49 puandan kapandı.Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,95 azalışla 40.734,18 puanda seyrediyor.Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong adımı sonrası devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle piyasalarda negatif bir seyrin hakim olduğunu belirtti.