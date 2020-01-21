GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları geriledi

21.01.2020 11:08

Son güncelleme : 21.01.2020 11:08
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün devam eden para  politikası toplantısından, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme  politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı.

Karar metninde, bankanın, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki  ivmenin kaybedilmesine dair ihtimalde bir artış görürse, gevşeme yönünde ilave  tedbirler almaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, ekonomik görünüme dair  projeksiyonlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda BoJ, 2020 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde  1,1'den yüzde 1,0'e düşürürken, büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a revize  etti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, karar sonrası yaptığı açıklamada, fiyat  trendinde bir değişiklik görmediklerini, enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'lik  hedefe doğru ilerlediğini belirterek, "Dolayısıyla para politikası çerçevesini şu  anda düzenlemek için erken." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91  azalarak günü 23.864,56 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18  değer kaybederek 109,96 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,41 azalışla 3.052,14 puan  olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 41.430,02 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,66 kayıpla 2.239,69 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,01 gerilemeyle 2.239,69 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:53122.133
Değişim :  -0,40% |  -486,60
Açılış :  121.887  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
122.307 En Düşük
121.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 89,35 5.146.381 % 14,99  
GARFA 6,52 21.262.352 % 10,88  
IZTAR 2,90 16.269 % 10,06  
EPLAS 18,61 118.062 % 9,99  
MZHLD 17,20 288.736 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6839 7,7225 % 0,10  
Frank 6,1009 6,1376 % 0,17  
Riyal 1,5750 1,5829 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.560 -4,71  
Altın Gr. 298 298 -0,14  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 17,97 18,02 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 64,64 64,64 -0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru