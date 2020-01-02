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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

02.01.2020 09:59

Son güncelleme : 02.01.2020 09:59
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore`de Kospi endeksi negatif ayrıştı.



AA

Çin'de bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta önceki aya göre 0,3 puan azalarak 51,5'e gerilese de 50 eşik  değerin üzerinde kalarak sektörde genişlemenin sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi desteklemek amacıyla  zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan azaltarak yüzde 12,50'ye çekti. Bankanın  bu hamlesinin sisteme yaklaşık 800 milyar yuan likidite sağlayacağı öngörülüyor.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,19 artarak 3.086,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 yükselişle 41.457,97 puanda,  Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 kazançla 28.505,31 puanda ve Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,96 düşüşle 2.176,67 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. Dolar/yen paritesi ise 108,7 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.




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