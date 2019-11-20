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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

20.11.2019 10:26

Son güncelleme : 20.11.2019 10:26
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde yıllık bazda ihracat  yüzde 9,2 ve ithalat yüzde 14,8 düşüş kaydetti. Beklentilerden daha fazla  gerileyen ihracat verisinin ardından, Japonya'nın dış ticaret fazlası 17,3 milyar  yen oldu. Ülkenin ekim ayında 301 milyar yenlik dış ticaret fazlası vermesi  bekleniyordu.

Beklentileri karşılamayan dış ticaret verilerinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek günü 23.148,57 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 108,5 seviyelerindeki yatay hareketini sürdürdü.

Çin Merkez Bankası yeni referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR) kasım ayında 5 baz puan indirerek yüzde 4,20'den yüzde 4,15'e çekti. Banka, 5 yıllık  LPR'yi de yüzde 4,85'den yüzde 4,80'e düşürdü.

Böylece ağustos, eylül ve ekim aylarındaki faiz indirimlerinin ardından Çin Merkez Bankası kasımda da gevşemeye devam etti. Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın  yüzde 0,73 azalarak 2.912,52 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,76 artarak 40.777,16 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 azalışla 26.883,16 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.125,32 puanda seyrediyor.

Analistler, Asya tarafında Çin ile ABD arasındaki ticaret  müzakerelerinin hala piyasalara yön veren temel faktör olduğunu belirterek, bununla birlikte küresel ekonomik yavaşlamanın konuşulduğu bir ortamda Japonya  dış ticaret verilerinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık indirime gittiği  ekim ayı toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, gelecek dönem para politikasına dair verilecek ipuçlarının piyasaların yönünde  belirleyici olacağını vurguladı.




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