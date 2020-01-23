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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

23.01.2020 11:03

Son güncelleme : 23.01.2020 11:03
Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs bulaşan sayısı 571 kişiye yükselirken, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle yarın başlayacak yeni yıl tatili öncesinde ülke genelinde de tedirginlik arttı. Yetkililer, vatandaşların kalabalık ortamlardan  uzak durması çağrısında bulunurken, salgının başladığı Vuhan şehrinde toplu ulaşımın askıya alınacağı belirtildi.

Tüm bu gelişmeler pay piyasaları tarafında da sert düşüşe neden oldu. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,46 değer kaybederek  3.016,18 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta dış ticaret 152,5 milyar yenle beklentilerin üzerinde açık verdi. Söz konusu gelişmede, ihracatın piyasa öngörülerinden daha sert düşüş kaydetmesi etkili oldu. Veri sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 azalarak günü 23.795,44 puandan tamamladı. Dolar/yen  paritesi ise yüzde 0,26 değer kaybederek 109,6 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 artışla 41.266,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,11 düşüşle 28.027,41 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,93 kayıpla 2.246,13 puanda seyrediyor.




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