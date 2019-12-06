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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

06.12.2019 10:33

Son güncelleme : 06.12.2019 10:33
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi negatif ayrıştı.



AA

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin hakim olduğu Asya tarafında, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği, Hindistan'da ise dün merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmamasının ardından düşüş yaşandığı görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,37 artarak 2.912,05 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 artarak günü 23.354,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 düşüşle 40.631,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,98 primle 26.474,94 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,02 kazançla 2.081,85 puanda seyrediyor.




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