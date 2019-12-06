Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
06.12.2019 10:33
Son güncelleme : 06.12.2019 10:33
AA
Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin hakim olduğu Asya tarafında, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği, Hindistan'da ise dün merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmamasının ardından düşüş yaşandığı görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,37 artarak 2.912,05 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 artarak günü 23.354,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 108,7 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 düşüşle 40.631,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,98 primle 26.474,94 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 kazançla 2.081,85 puanda seyrediyor.
10:17109.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 543,13
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.251
En Düşük
109.009
10:175,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7585
En Düşük
5,7410
10:176,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,3966
En Düşük
6,3837
10:17272,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,26
|Açılış
|: 272,63
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,11
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|OYLUM
|6,00
|9.212.971
|% 12,99
|
|ISGSY
|3,65
|8.949.518
|% 11,28
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|DARDL
|2,47
|53.678
|% 9,78
|
|SMART
|10,60
|2.167.901
|% -11,37
|
|KFEIN
|12,22
|5.460.100
|% -10,67
|
|KRONT
|13,20
|685.057
|% -8,33
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|LOGO
|55,95
|2.071.961
|% -5,97
|
|HALKB
|5,97
|80.890.419
|% 0,67
|
|ASELS
|19,76
|80.819.370
|% 0,41
|
|THYAO
|13,80
|78.376.130
|% 0,22
|
|ISFIN
|2,96
|50.434.856
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,50
|50.368.871
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|50.368.871
|% 1,35
|
|IEYHO
|0,48
|10.419.101
|% 4,35
|
|GSRAY
|2,31
|41.627.860
|% 5,00
|
|ISFIN
|2,96
|50.434.856
|% 3,14
|
|TSKB
|1,18
|18.664.082
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5517
|7,5895
|% 0,10
|
|Frank
|5,8029
|5,8378
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5302
|1,5378
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-2,70
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|-0,08
|