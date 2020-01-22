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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

22.01.2020 11:06

Son güncelleme : 22.01.2020 11:06
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi negatif ayrıştı.



AA

Veri gündeminin zayıf olduğu Asya tarafında bugün iç gelişmelere odaklanılırken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe yol açan koronavirüs ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Koronavirüs, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını anımsattığından ülkede endişelerin artmasına yol açıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada koronavirüsün 77  kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını  bildirirken, söz konusu virüs Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı  (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen  milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.006,27  puanla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki  alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,28 artarak 3.060,75 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 yükselerek 24.031,35 puandan  günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,16 değer kazanarak 110 sınırında  tutunmaya çalışıyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 düşüşle 41.248,75 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,33 primle 28.357,98 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,23 kazançla 2.267,25 puanda seyrediyor.




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