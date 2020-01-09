Asya borsaları, artan risk iştahı ile pozitif seyretti.
Asya borsaları hızlı yükseldi
09.01.2020 12:07
Son güncelleme : 09.01.2020 12:07
AA
ABD ve İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle Asya pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,91 yükselerek 3.094,882 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,31'lik artışla 23.739,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 109,3 seviyelerine ulaştı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,47 yükselişle 41.417,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,68 primle 28.558,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 artışla 2.186,45 puanda seyrediyor.
11:52116.123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 3.247,22
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
116.172
En Düşük
115.236
11:525,8898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0250
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8831
11:526,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5421
11:52293,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -3,82
|Açılış
|: 293,19
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,46
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|RYSAS
|4,79
|30.076.051
|% 12,18
|
|PINSU
|2,32
|7.736.233
|% 10,48
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|RYGYO
|4,47
|17.764.881
|% 9,83
|
|CRDFA
|2,28
|243.804
|% -7,32
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|BURVA
|12,20
|845.403
|% -5,43
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|HURGZ
|1,22
|2.560.228
|% -3,17
|
|THYAO
|14,02
|865.651.893
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,86
|264.978.404
|% 6,29
|
|GARAN
|11,78
|253.026.539
|% 6,13
|
|HALKB
|6,28
|247.539.072
|% 3,12
|
|ASELS
|22,74
|238.011.425
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,86
|264.978.404
|% 6,29
|
|EKGYO
|1,43
|145.742.538
|% 2,88
|
|ODAS
|2,29
|217.190.947
|% 6,51
|
|ALBRK
|1,65
|148.446.515
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,72
|228.478.146
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6946
|7,7332
|% -0,42
|
|Frank
|6,0261
|6,0624
|% -0,50
|
|Riyal
|1,5659
|1,5738
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|-13,08
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,28
|
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