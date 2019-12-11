Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
11.12.2019 10:20
Son güncelleme : 11.12.2019 10:20
AA
ABD'nin, 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen Çin'e uygulanacak yeni gümrük tarifelerini erteleyip ertelemeyeceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, buna bağlı olarak Asya piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,18 artarak 2.922,66 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,08 düşüşle günü 23.391,86 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 primle 40.265,34 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,82 kazançla 26.647,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 yükselişle 2.105,62 puanda seyrediyor.
10:04107.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,32
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.783
10:045,8049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8099
En Düşük
5,7958
10:046,4372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:04272,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,59
|Açılış
|: 272,81
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|RYSAS
|3,44
|7.021.336
|% 7,84
|
|PAPIL
|8,09
|16.717.525
|% 6,59
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|HURGZ
|1,11
|1.119.230
|% -13,28
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|THYAO
|13,68
|39.136.688
|% -0,22
|
|ISFIN
|3,15
|30.683.763
|% 0,64
|
|GARAN
|10,32
|29.947.927
|% -0,19
|
|PETKM
|3,54
|29.266.073
|% -0,56
|
|PAPIL
|8,09
|16.717.525
|% 6,59
|
|ISFIN
|3,15
|30.683.763
|% 0,64
|
|ISGYO
|1,40
|12.201.343
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,52
|13.109.971
|% 0,66
|
|PETKM
|3,54
|29.266.073
|% -0,56
|
|TSKB
|1,15
|9.211.943
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5940
|7,6321
|% -0,54
|
|Frank
|5,8628
|5,8981
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5417
|1,5494
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-1,26
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|-0,42
|