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Asya borsaları karışık seyretti

03.10.2019 10:53

Son güncelleme : 03.10.2019 10:53
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, Avrupa Birliği (AB) de misilleme tehdidinde bulundu.

ABD, DTÖ'nün kararından sonra AB'den ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve  tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu gelişmeler sonrası ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, resmi tatil dolayısıyla Çin ve Güney Kore piyasalarının işleme kapalı olduğu günde Asya borsaları dalgalı seyretti.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 52,8 ile bir önceki aya göre yatay seyretti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise azalan küresel risk iştahı ile yüzde 2,01 değer  kaybederek günü 21.341,74 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,53 artışla 26.180,22 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,29 düşüşle 38.194,48 puanda seyrediyor.




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