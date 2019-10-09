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Asya borsaları karışık seyretti

09.10.2019 12:56

Son güncelleme : 09.10.2019 12:56
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin artması, yarın ABD ve Çinli yetkililer arasında başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada, Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini belirtirken, Çin devlet televizyonu da NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.891,54 puanla 5 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti ve kapanışa yakın yüzde 0,39 artışla 2.924,86 puan oldu.

Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin eylülde bir önceki yılın  aynı ayına göre yüzde 35,5 düşüş kaydetmesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,61 kayıpla 21.456,38 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2  değer kazanarak 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 37.869,26 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,33 düşüşle 25.735,87 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.




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