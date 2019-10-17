Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
17.10.2019 10:12
Son güncelleme : 17.10.2019 10:12
AA
Çin hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, yabancı
bankalar, aracı kurumlar ve fon
yönetimi firmalarına yönelik kısıtlamaların kaldırılacağı belirtilirken, yabancı
sermayenin daha iyi bir şekilde kullanılmasına ilişkin de düzenlemeye gidildiği bildirildi.
Bu kapsamda, Çin'de dışa açılan alanların daha fazla genişletileceği, yabancı
yatırımların kolaylaştırılmasına ağırlık verileceği, yabancı
yatırımcıların hak ve çıkarlarının eşit bir şekilde korunacağı vurgulandı.
Hükümet tarafından daha fazla yabancı yatırım
çekme amacıyla atılan bu adımlar pozitif karşılanırken, ABD ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının zayıflaması pay piyasalarında baskı yarattı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,26 gerileyerek 2.971,05 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,09 azalarak 22.451,86 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 artışla 38.681,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 26.767,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 düşüşle 2.074,02 puanda seyrediyor.