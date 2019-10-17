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Asya borsaları karışık seyretti

17.10.2019 10:12

Son güncelleme : 17.10.2019 10:12
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Çin hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, yabancı bankalar, aracı kurumlar ve fon yönetimi firmalarına yönelik kısıtlamaların kaldırılacağı belirtilirken, yabancı sermayenin daha iyi bir şekilde kullanılmasına ilişkin de  düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Çin'de dışa açılan alanların daha fazla genişletileceği, yabancı yatırımların kolaylaştırılmasına ağırlık verileceği, yabancı yatırımcıların hak ve çıkarlarının eşit bir şekilde korunacağı vurgulandı.

Hükümet tarafından daha fazla yabancı yatırım çekme amacıyla atılan bu adımlar pozitif karşılanırken, ABD ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının zayıflaması pay piyasalarında baskı yarattı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  0,26 gerileyerek 2.971,05 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yaklaşık bir yılın en yüksek  seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,09 azalarak 22.451,86 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini  sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 artışla 38.681,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 26.767,96 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,42 düşüşle 2.074,02 puanda seyrediyor.




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