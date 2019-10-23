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Asya borsaları karışık seyretti

23.10.2019 10:32

Son güncelleme : 23.10.2019 10:32
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Asya tarafında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin sürmesine  karşın, Brexit belirsizliği piyasalarda satış baskısına yol açıyor. Veri  gündeminin zayıf olduğu Asya piyasaları, söz konusu gelişmelere yönelik haber akışı ile karışık seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük yükselişin ardından bugün düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,64 değer kaybederek 2.935,44 puan oldu.

Japonya'da yendeki güçlenmeye karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 yükselerek günü 22.625,38 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,3 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 108,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 artışla 39.121,38 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 düşüşle 26.551,79 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,39 kayıpla 2.080,62 puanda seyrediyor.




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