Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
23.10.2019 10:32
Son güncelleme : 23.10.2019 10:32
AA
Asya tarafında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın, Brexit belirsizliği piyasalarda satış baskısına yol açıyor. Veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasaları, söz konusu gelişmelere yönelik haber akışı ile karışık seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük yükselişin ardından bugün düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,64 değer kaybederek 2.935,44 puan oldu.
Japonya'da yendeki güçlenmeye karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 yükselerek günü 22.625,38 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,3 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 108,4 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 artışla 39.121,38 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 düşüşle 26.551,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 kayıpla 2.080,62 puanda seyrediyor.
10:1699.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.137,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.799
10:165,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0152
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:166,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0179
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:16277,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,69
|Açılış
|: 277,16
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|35,48
|1.497.452
|% 11,22
|
|TUCLK
|3,33
|1.076.126
|% 11,00
|
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|TKURU
|12,70
|285.753
|% 9,20
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|PRZMA
|3,94
|24.469
|% -5,97
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|THYAO
|11,69
|146.691.808
|% 1,04
|
|GARAN
|9,58
|89.917.058
|% 2,79
|
|AKBNK
|7,13
|79.278.098
|% 0,99
|
|DOAS
|8,99
|47.347.862
|% 5,15
|
|ASELS
|17,86
|40.199.267
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,23
|26.578.234
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,17
|31.398.346
|% 0,93
|
|THYAO
|11,69
|146.691.808
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,13
|79.278.098
|% 0,99
|
|GARAN
|9,58
|89.917.058
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4248
|7,4620
|% -0,43
|
|Frank
|5,8192
|5,8542
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5363
|1,5440
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,31
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,55
|59,55
|-0,15
|