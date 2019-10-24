Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
24.10.2019 10:25
Son güncelleme : 24.10.2019 10:25
AA
Asya tarafında bölge ekonomilerine ilişkin veri gündeminin zayıf olması ve ticaret müzakerelerine dair zayıflayan haber akışının etkisiyle pay piyasalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyrin devam ettiği görüldü.
Japonya'da bugün açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,4 puan azalarak 48,5'e geriledi. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI ise 2,5 puan düşüş kaydederek 50,3 oldu.
Endekslerdeki gerilemeye karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 22.750,60 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması ile dünkü düşüşüne bugün de devam etti ve kapanışa yakın yüzde 0,12 azalarak 2.938,03 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 düşüşle 39.026,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 primle 26.725,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 kazançla 2.085,66 puanda seyrediyor.
10:09100.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 788,82
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.584
En Düşük
100.384
10:095,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
10:096,4207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
10:09275,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,75
|Açılış
|: 275,84
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|7,28
|6.654
|% 19,93
|
|IHEVA
|1,94
|12.839.619
|% 16,87
|
|DOKTA
|41,20
|1.628.189
|% 12,88
|
|EGSER
|3,26
|2.958.439
|% 7,24
|
|BOYP
|11,00
|18.535
|% 6,80
|
|GLBMD
|1,00
|8.000
|% -4,76
|
|ALBRK
|1,25
|8.530.715
|% -4,58
|
|BALAT
|0,31
|620
|% -3,13
|
|SANEL
|3,60
|117.353
|% -2,70
|
|ADNAC
|1,94
|444.179
|% -2,51
|
|THYAO
|11,94
|85.463.976
|% 0,34
|
|AKBNK
|7,25
|42.571.616
|% 0,69
|
|PETKM
|3,61
|36.522.473
|% 0,56
|
|HALKB
|5,57
|32.429.843
|% 1,64
|
|GARAN
|9,68
|29.632.745
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,27
|25.554.105
|% 0,89
|
|PETKM
|3,61
|36.522.473
|% 0,56
|
|THYAO
|11,94
|85.463.976
|% 0,34
|
|ISFIN
|2,36
|16.570.607
|% 1,29
|
|IHEVA
|1,94
|12.839.619
|% 16,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4202
|7,4574
|% 0,49
|
|Frank
|5,7867
|5,8216
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-0,49
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,81
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-0,22
|