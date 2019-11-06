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Asya borsaları karışık seyretti

06.11.2019 11:52

Son güncelleme : 06.11.2019 11:52
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Veri gündeminin zayıf olması nedeniyle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı, Asya tarafında pay piyasalarına yön veren temel konu olmayı sürdürüyor.

Ticaret anlaşmasının nerede imzalanacağı konusunun tartışıldığı dönemde, Çin'in nihai anlaşma için tarifelerin kaldırılmasını istediği yönündeki haberler yatırımcılarda kafa karışıklığına neden olurken, söz konusu belirsizlik Asya borsalarında karışık seyri beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,43 gerileyerek günü 2.978,60 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 23.352,56 puanla Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,22 artışla 23.303,82 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 değer kaybıyla 109,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 artışla 40.451,53 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,08 düşüşle 27.660,39 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselişle 2.144,15 puanda seyrediyor.




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