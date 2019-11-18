Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
18.11.2019 09:52
Son güncelleme : 18.11.2019 09:52
AA
ABD ve Çin'in üst düzey temsilcileri bazı önemli konulara dair imtiyaz sinyali verirken, ticaret anlaşmasının ilk fazının sonuna yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar konuya yönelik iyimser beklentileri canlı tutuyor.
Ekonomik veri akışının da görece sakin olduğu yeni haftada, ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin, piyasaların gündeminde kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.884,09 puanla 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından kapanışa yakın kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,56'lık artışla 2.907,70 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 yükselerek günü 23.416,76 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,8 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 azalışla 40.261,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,08 kazançla 26.611,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.158,95 puanda seyrediyor.
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|: 5,7510
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|: 5,7470
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|: 6,3450
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En Düşük
6,3513
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|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 270,84
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
270,73
BIST En Aktif Hisseler
|BIMAS
|46,10
|79.218.061
|% 3,80
|
|KARTN
|320,40
|2.107.767
|% 0,00
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 0,00
|
|YESIL
|11,62
|5.290.949
|% 0,00
|
|TSGYO
|0,99
|8.506.529
|% 0,00
|
|KARTN
|320,40
|2.107.767
|% 0,00
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 0,00
|
|YESIL
|11,62
|5.290.949
|% 0,00
|
|TSGYO
|0,99
|8.506.529
|% 0,00
|
|MEPET
|1,76
|6.064.274
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,00
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 0,00
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,00
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% 0,00
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,00
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,00
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4115
|7,4487
|% 0,31
|
|Frank
|5,7841
|5,8190
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-2,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.801
|1.828
|2,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-3,34
|
|Yarım
|867
|889
|-1,61
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
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