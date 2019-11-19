Asya borsalarında dün hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiği görüldü.
Asya borsaları karışık seyretti
19.11.2019 12:08
Son güncelleme : 19.11.2019 12:08
AA
Piyasalar açısından önemli bir veri akışının bulunmaması ve ABD ile Çin arasında devam eden görüşmelere dair olumsuz beklenti yaratacak gelişme yaşanmaması, Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyrin bugün de sürmesini beraberinde getirdi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini ikinci güne taşıyarak 2.925 puan seviyelerini test ederken, kapanışa yakın yüzde 0,53 artışla 2.924,60 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 azalarak 23.292,65 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 yükselişle 40.445,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,23 primle 27.008,77 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 düşüşle 2.151,17 puanda seyrediyor.
11:54106.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,05
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
11:545,7274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0121
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
11:546,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
11:54270,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 270,58
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,77
|10.803.652
|% 12,03
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|OYLUM
|3,97
|9.432.855
|% 9,97
|
|YUNSA
|7,74
|56.079.834
|% 9,79
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,13
|24.146.333
|% -5,33
|
|YKGYO
|2,19
|8.662.059
|% -4,37
|
|AYCES
|7,77
|171.767
|% -4,19
|
|BERA
|3,95
|10.131.832
|% -3,66
|
|THYAO
|14,12
|844.340.277
|% -0,70
|
|ASELS
|19,54
|288.344.337
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,50
|181.030.485
|% 1,37
|
|GARAN
|10,21
|172.703.092
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|149.464.209
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,39
|112.088.876
|% 9,45
|
|EKGYO
|1,38
|97.119.060
|% 1,47
|
|KRDMD
|2,36
|149.464.209
|% -0,84
|
|THYAO
|14,12
|844.340.277
|% -0,70
|
|TSKB
|1,01
|45.676.994
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3943
|7,4313
|% -0,23
|
|Frank
|5,7574
|5,7921
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5221
|1,5297
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-3,87
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-3,02
|
|Yarım
|864
|886
|-1,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:05DGKLB
Yüzde 4.13 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 467, 803 adet işlem
-
12:04HUBVC
Yüzde 7.79 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 232 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 106, 857 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 3, 651.00 milyon TL de
-
12:02MTRYO
Yüzde 13.29 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 705 adet işlem
-
11:59NATEN
Yüzde 4.60 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 946 adet işlem