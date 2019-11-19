GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

19.11.2019 12:08

Son güncelleme : 19.11.2019 12:08
Asya borsalarında dün hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiği görüldü.



AA

Piyasalar açısından önemli bir veri akışının bulunmaması ve ABD ile Çin arasında devam eden görüşmelere dair olumsuz beklenti yaratacak gelişme  yaşanmaması, Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyrin bugün de sürmesini beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini ikinci güne taşıyarak 2.925 puan seviyelerini test ederken, kapanışa yakın yüzde 0,53 artışla 2.924,60 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 azalarak 23.292,65 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 yükselişle 40.445,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,23 primle 27.008,77 puanda ve Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 düşüşle 2.151,17 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:54106.858
Değişim :  0,01% |  12,05
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.278 En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 1,77 10.803.652 % 12,03  
UZERB 1,43 25.536 % 10,00  
EGCYH 0,11 4.500 % 10,00  
OYLUM 3,97 9.432.855 % 9,97  
YUNSA 7,74 56.079.834 % 9,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3943 7,4313 % -0,23  
Frank 5,7574 5,7921 % -0,45  
Riyal 1,5221 1,5297 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 -3,87  
Altın Gr. 270 270 -1,20  
Cumhuriyet 1.795 1.822 -3,00  
Tam 1.787 1.832 -3,02  
Yarım 864 886 -1,47  
Çeyrek 433 443 -0,73  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 62,34 62,34 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru