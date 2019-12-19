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Asya borsaları karışık seyretti

19.12.2019 11:05

Son güncelleme : 19.12.2019 11:05
Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası`nın faiz kararı sonrası karışık bir seyir izlendi.



AA

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,10 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası Asya borsaları karışık seyretti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili  gelişmelerin yanı sıra bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve yoğun veri takvimi ile yarın İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit  oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline  yönelik  "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarını içeren dava dosyası dün akşam onaylandı. Dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle  3.017,066 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,29 düşüşle 23.864,85 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yatay bir seyirle 109,6 seviyelerinde  bulunuyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,27 artışla 41.670,86 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,49 düşüşle 27.748,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,08 kayıpla 2.196,56 puanda bulunuyor.




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