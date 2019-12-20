Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
20.12.2019 13:08
Son güncelleme : 20.12.2019 13:08
AA
ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı. Gelişmenin ardından New York borsasında rekor seviyeler görülürken, bölgesel gelişmeler doğrultusunda Asya borsalarında ise düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da hükümet aralık ayında da ekonomik değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Böylece bu yıl 4'üncü kez ülke ekonomisine yönelik değerlendirme düşürülmüş oldu. Öte yandan Japonya'da çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti.
Gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalarak günün 23.816,63 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,3 seviyelerinde yatay seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,40 gerileyerek 3.004,94 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 41.698,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükselişle 27.807,51 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 primle 2.204,18 puanda seyrediyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 111.041
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|Önceki Kapanış
|: 110.599
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111.586
En Düşük
111.041
12:545,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0308
|Açılış
|: 5,9160
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|Önceki Kapanış
|: 5,9380
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En Düşük
5,9107
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
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|Açılış
|: 6,5720
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|Önceki Kapanış
|: 6,5960
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En Düşük
6,5749
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,43
|Açılış
|: 281,29
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|Önceki Kapanış
|: 282,72
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282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,00
|121.397.387
|% 11,11
|
|KLNMA
|46,88
|60.672.139
|% 10,57
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|MNDRS
|1,25
|53.348.993
|% 8,70
|
|ESCOM
|1,33
|3.498.987
|% 8,13
|
|GLBMD
|1,64
|12.634.834
|% -13,23
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,65
|4.079.653
|% -5,71
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,76
|411.864.643
|% 0,00
|
|TUPRS
|124,90
|225.952.793
|% 1,79
|
|IPEKE
|7,39
|218.292.684
|% 5,57
|
|SISE
|5,24
|202.138.635
|% 1,35
|
|KOZAA
|9,62
|183.440.286
|% 1,91
|
|IHLGM
|0,93
|126.174.093
|% 5,68
|
|KRSTL
|1,78
|149.881.079
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|114.027.183
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,38
|94.469.519
|% 0,73
|
|KARSN
|1,57
|104.573.694
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6965
|7,7351
|% -0,19
|
|Frank
|6,0140
|6,0503
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5733
|1,5812
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,12
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.856
|1.902
|-4,00
|
|Yarım
|897
|920
|-1,93
|
|Çeyrek
|450
|460
|-0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,09
|