GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

20.12.2019 13:08

Son güncelleme : 20.12.2019 13:08
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı. Gelişmenin ardından New York borsasında rekor seviyeler görülürken, bölgesel gelişmeler doğrultusunda Asya borsalarında ise düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da hükümet aralık ayında da ekonomik değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Böylece bu yıl 4'üncü kez ülke ekonomisine yönelik değerlendirme düşürülmüş oldu. Öte yandan Japonya'da çekirdek enflasyon kasımda yıllık yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti.

Gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalarak günün 23.816,63 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,3 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,40 gerileyerek 3.004,94 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 41.698,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükselişle 27.807,51 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,35 primle 2.204,18 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:54111.426
Değişim :  0,75% |  827,00
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.586 En Düşük
111.041
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 4,00 121.397.387 % 11,11  
KLNMA 46,88 60.672.139 % 10,57  
ATSYH 0,94 3.431 % 9,30  
MNDRS 1,25 53.348.993 % 8,70  
ESCOM 1,33 3.498.987 % 8,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6965 7,7351 % -0,19  
Frank 6,0140 6,0503 % -0,66  
Riyal 1,5733 1,5812 % -0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -1,12  
Altın Gr. 281 281 -1,35  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.856 1.902 -4,00  
Yarım 897 920 -1,93  
Çeyrek 450 460 -0,97  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 -0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,01  
B. Petrol 66,45 66,45 -0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru