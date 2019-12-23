Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
23.12.2019 10:53
Son güncelleme : 23.12.2019 11:42
Yaklaşan Noel tatili öncesi yatırımcıların bekleyişe geçmesiyle Asya borsalarında işlemlerin dar bantta gerçekleştiği görülürken, işlem hacmi de düşük seviyelerde gerçekleşti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 24.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü 23.821,11 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,4 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, hükümetin ekonomiyi desteklemek amacıyla bazı ürünlerin ithalat vergilerini düşürmesine karşın yüzde 1,4 geriledi ve 2.962,75 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 azalışla 41.599,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,06 kayıpla 27.855,28 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.203,71 puanla yatay seyrediyor.
11:27111.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 511,60
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.707
En Düşük
111.266
11:275,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
11:276,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
11:27283,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,95
|Açılış
|: 283,19
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,76
|62.624.465
|% 13,36
|
|FMIZP
|44,10
|10.017.651
|% 13,08
|
|SEKUR
|5,16
|4.323.799
|% 9,09
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|IZMDC
|6,79
|23.527.248
|% 8,47
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,64
|1.189.466
|% -6,82
|
|MTRYO
|6,60
|172.282
|% -5,85
|
|ESCOM
|1,30
|1.476.724
|% -5,80
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|KOZAA
|10,25
|212.668.840
|% 1,18
|
|IPEKE
|8,31
|195.449.820
|% -0,72
|
|ALBRK
|1,44
|184.087.292
|% 6,67
|
|VESTL
|14,18
|169.787.309
|% 6,22
|
|KARSN
|1,69
|141.902.514
|% 5,62
|
|ALBRK
|1,44
|184.087.292
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,00
|92.681.416
|% 3,09
|
|KARSN
|1,69
|141.902.514
|% 5,62
|
|KRDMD
|2,54
|99.403.098
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,44
|38.978.648
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7077
|7,7464
|% 0,07
|
|Frank
|6,0268
|6,0631
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,00
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.878
|1.890
|-11,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,88
|
|Yarım
|901
|924
|1,88
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,03
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-0,28
|
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