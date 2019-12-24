Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
24.12.2019 10:59
Son güncelleme : 24.12.2019 10:59
AA
ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Noel tatili bugün başlayacak ve yarın da devam edecek. Asya tarafında ise yatırımcıların bekleyişe geçmesiyle işlemlerin dar bantta olduğu görülürken, işlem hacmi dün olduğu gibi bugün de düşük seviyelerde gerçekleşti.
Veri akışının da zayıf olduğu Asya borsalarında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık 23.795-23.855 puan dar bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,04'lük artışla 23.830,58 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi, 109,4 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederken, kapanışa yakın yüzde 0,67 artarak 2.982,68 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 azalışla 41.581,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 düşüşle 27.864,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 kayıpla 2.190,08 puanda seyrediyor.
10:43112.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 634,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.067
En Düşük
112.783
10:435,9479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9555
En Düşük
5,9312
10:436,6026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6095
En Düşük
6,5877
10:43284,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,72
|Açılış
|: 284,94
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
284,96
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|1.993.054
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|BALAT
|0,79
|26.894
|% 9,72
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|18.710
|% -9,46
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|IZMDC
|7,17
|17.499.201
|% -4,53
|
|THYAO
|13,85
|177.931.255
|% 0,51
|
|ISCTR
|6,21
|175.861.602
|% 0,32
|
|IPEKE
|8,23
|165.089.240
|% 4,71
|
|PETKM
|3,76
|163.391.443
|% 1,08
|
|SISE
|5,33
|119.253.533
|% 1,33
|
|ZOREN
|1,82
|108.020.402
|% 4,00
|
|IHLGM
|1,10
|64.983.253
|% -2,65
|
|PETKM
|3,76
|163.391.443
|% 1,08
|
|KARSN
|1,63
|59.848.785
|% -0,61
|
|ALBRK
|1,53
|48.657.139
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6646
|7,7031
|% -0,16
|
|Frank
|6,0242
|6,0605
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5796
|1,5875
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,63
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,17
|