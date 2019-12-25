Asya borsalarında Noel tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Çin ve Japonya`da endeksler karışık seyretti.
Asya borsaları karışık seyretti
25.12.2019 10:53
Son güncelleme : 25.12.2019 10:53
AA
Noel tatili dolayısıyla Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore piyasalarında işlem yapılmadı. Çin ve Japonya'da ise işlemlerin düşük hacimli ve dar bantta gerçekleştiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.970 puanı ve en yüksek 2.989 puanı görmesinin ardından günü 2.981,88 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalarak 23.782,87 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 109,4 seviyelerinde dengelendi.
10:36113.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 17,16
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.153
10:365,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0096
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9512
En Düşük
5,9308
10:366,6022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5814
10:36286,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,47
|Açılış
|: 286,57
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,13
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.266.251
|% 14,99
|
|TMSN
|7,31
|49.556.592
|% 10,09
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|DOKTA
|44,90
|2.751
|% 9,51
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKFK
|4,63
|1.011.641
|% -3,34
|
|DGKLB
|1,58
|12.612.263
|% -3,07
|
|THYAO
|14,00
|135.914.782
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,46
|93.244.178
|% 1,47
|
|ISCTR
|6,31
|66.832.284
|% 0,80
|
|ICBCT
|5,21
|66.010.384
|% 1,76
|
|ASELS
|19,63
|63.065.137
|% 0,10
|
|ALBRK
|1,42
|52.350.572
|% -2,07
|
|IHLGM
|1,14
|35.640.557
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,45
|43.065.441
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,46
|93.244.178
|% 1,47
|
|IEYHO
|0,65
|13.711.795
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6720
|7,7105
|% -0,01
|
|Frank
|6,0307
|6,0670
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5789
|1,5868
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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