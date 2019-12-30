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Asya borsaları karışık seyretti

30.12.2019 10:25

Son güncelleme : 30.12.2019 10:25
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Asya tarafında veri akışının zayıf olduğu görüldü. Yatırımcıların, yılın sonuna yaklaşılırken ABD ile Kuzey Kore arasında şubattan bu yana aksayarak süren nükleer silahsızlanma müzakerelerine odaklandığı görülüyor.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda ABD'ye, ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlarda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile yüzde 0,76 azalarak 23.656,62 puanla 12 Aralık'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeden günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 109,1 seviyelerine  geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak  nitelendirdiği 3.000 puanı aşmasının ardından 3.041,40 puanla 3,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın da yüzde 1,1 artarak 3.036,49 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 41.465,47 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 28.351,93 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.197,67 puanda seyrediyor.




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