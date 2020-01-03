Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
03.01.2020 12:31
Son güncelleme : 03.01.2020 12:31
AA
ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğünü açıklaması ve İran'dan konuya ilişkin yapılan sert açıklamalar, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdı.
Gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların "güvenli liman" olarak değerlendirilen varlıklara yöneldiği görülürken, altının onsu 1.543,91 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.074-3.094 puan arasında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,05 azalarak 3.083,79 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,39 düşüşle 41.465,15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 artışla 28.477,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 2.176,46 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybıyla 108 sınırında tutunmaya çalışıyor.
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En Yüksek
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|: -1,69%
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|Açılış
|: 115.143
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|: 115.932
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113.910
12:165,9769
En Yüksek
|Değişim
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|: 5,9750
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|: 1,53%
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|Açılış
|: 297,16
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
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297,24
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,81
|37.669.987
|% 14,76
|
|ARENA
|9,26
|18.632.408
|% 11,84
|
|BALAT
|1,49
|37.754
|% 9,56
|
|UMPAS
|0,74
|34.878
|% 8,82
|
|YBTAS
|3.500,00
|77.000
|% 8,04
|
|ERSU
|1,77
|4.081.694
|% -14,08
|
|DMSAS
|3,17
|1.154.670
|% -9,94
|
|SILVR
|1,98
|5.093.166
|% -9,17
|
|SANKO
|7,02
|7.131.415
|% -9,07
|
|SUMAS
|8,94
|17.254
|% -8,87
|
|THYAO
|14,33
|882.106.956
|% -3,44
|
|ASELS
|21,46
|530.728.708
|% -0,65
|
|PETKM
|3,79
|373.043.562
|% -3,07
|
|ISFIN
|3,97
|321.445.747
|% -1,49
|
|HALKB
|6,01
|315.828.895
|% -1,96
|
|ALBRK
|1,55
|252.327.622
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,45
|195.904.509
|% -3,33
|
|PETKM
|3,79
|373.043.562
|% -3,07
|
|KRDMD
|2,65
|250.670.376
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,14
|96.645.286
|% -5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7999
|7,8390
|% -0,04
|
|Frank
|6,1199
|6,1568
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|17,70
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,06
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|24,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|26,56
|
|Yarım
|945
|970
|12,85
|
|Çeyrek
|474
|485
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|2,17
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