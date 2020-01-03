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Asya borsaları karışık seyretti

03.01.2020 12:31

Son güncelleme : 03.01.2020 12:31
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğünü açıklaması ve İran'dan konuya ilişkin yapılan sert açıklamalar, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdı.

Gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların "güvenli liman" olarak değerlendirilen varlıklara yöneldiği görülürken, altının onsu 1.543,91 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.074-3.094 puan arasında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,05 azalarak 3.083,79 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,39 düşüşle 41.465,15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 artışla 28.477,65 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 2.176,46 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybıyla 108 sınırında tutunmaya çalışıyor.




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