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Asya borsaları negatif seyretti

28.11.2019 11:57

Son güncelleme : 28.11.2019 11:57
Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump`ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 azalışla 23.409,14 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,47 kayıpla 2.889,69 puandan, Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.118,60 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,22 azalışla 26.893,73 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,04 kayıpla  41.004,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ise bugün Asya piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden oldu. Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.




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