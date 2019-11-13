Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti













AA

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uzun süredir devam eden protestolara ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde satış baskısı yaratıyor. Söz konusu endişelerle Hong Kong'da Hang Seng endeksinde hafta başından bu yana yüzde 4'ü aşkın kayıp yaşandı.Hang Seng endeksi bugün de yüzde 2 düşüşle 26.519,15 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,33 azalışla 2.905,24 puan oldu.Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin ekimde yıllık yüzde 0,4 azalışla beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,85 gerileyerek günü 23.319,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 artışla 109,1 seviyelerinde hareket ediyor.Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 kayıpla 2.122,45 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi 40.335.50 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.