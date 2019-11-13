Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
13.11.2019 10:41
Son güncelleme : 13.11.2019 10:41
AA
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uzun süredir devam eden protestolara ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde satış baskısı yaratıyor. Söz konusu endişelerle Hong Kong'da Hang Seng endeksinde hafta başından bu yana yüzde 4'ü aşkın kayıp yaşandı.
Hang Seng endeksi bugün de yüzde 2 düşüşle 26.519,15 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,33 azalışla 2.905,24 puan oldu.
Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin ekimde yıllık yüzde 0,4 azalışla beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,85 gerileyerek günü 23.319,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 artışla 109,1 seviyelerinde hareket ediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 kayıpla 2.122,45 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi 40.335.50 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.
10:25104.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 39,14
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.068
En Düşük
103.682
10:255,7739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7640
10:256,3605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3704
En Düşük
6,3510
10:25271,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,61
|Açılış
|: 271,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|2,17
|24.479.873
|% 9,05
|
|ARSAN
|3,12
|22.883.966
|% 8,33
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|EDIP
|1,13
|2.905.278
|% 6,60
|
|OZKGY
|2,05
|2.812.350
|% 6,22
|
|KLNMA
|33,54
|1.300.882
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|ARTI
|0,73
|5.353
|% -6,41
|
|THYAO
|13,35
|151.457.865
|% 0,07
|
|PGSUS
|72,25
|49.481.987
|% 1,62
|
|OZGYO
|1,43
|49.424.087
|% 2,88
|
|GARAN
|9,87
|41.264.695
|% 0,51
|
|ASELS
|19,04
|38.336.258
|% -0,10
|
|OZGYO
|1,43
|49.424.087
|% 2,88
|
|ISFIN
|2,69
|35.482.453
|% 1,89
|
|CEMAS
|1,22
|15.966.668
|% -0,81
|
|TRGYO
|2,17
|24.479.873
|% 9,05
|
|THYAO
|13,35
|151.457.865
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3984
|7,4355
|% -0,08
|
|Frank
|5,8008
|5,8358
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5352
|1,5429
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,69
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,03
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|-0,28
|
Seans Raporu
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