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Asya borsaları ticaret müzakereleri endişeleriyle geriledi

04.12.2019 11:27

Son güncelleme : 04.12.2019 11:27
Asya borsalarında, ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Çin ile bir anlaşma için acele etmediklerini ve anlaşmayı 2020'deki seçim sonrasına bırakabileceklerini söylemesi, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser yaklaşımın şimdilik bir kenara bırakılmasına neden oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise  ticaret anlaşmasına  sadece eşitlik ve karşılıklı saygı ile ulaşılabileceği vurgulanarak, anlaşma için herhangi bir zaman çizelgesi ya da son tarih  oluşturulmadığı bildirildi.

Öte yandan, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,5'e ulaştı. Pozitif veriye karşın ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle Şanghay bileşik endeksi, kapanışa  yakın yüzde 0,23 değer kaybetti ve 2.878,12 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,05 gerileyerek günü 23.135,23 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 108,5  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,47 düşüşle 40.484,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,30 kayıpla 26.049,50 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,73 azalışla 2.068,89 puanda seyrediyor.




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