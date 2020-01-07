Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.
Asya borsaları yükseldi
07.01.2020 12:18
Son güncelleme : 07.01.2020 12:18
AA
ABD ile İran arasında jeopolitik risk algısını artıran gelişmeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne 3.085 puan seviyelerinden başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,69 artarak 3.104,80 puan oldu.
Yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla yene talebinin artmasına karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,60 primle 23.575,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kaybederek 108,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 kazançla 40.779,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 yükselişle 28.310,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 artışla 2.175,54 puanda seyrediyor.
12:02112.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.274,87
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
12:025,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
12:026,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,6660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
12:02300,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,50
|Açılış
|: 300,20
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|12.751.181
|% 13,55
|
|BURVA
|11,41
|2.881.088
|% 12,30
|
|DAGI
|3,10
|24.925.708
|% 10,71
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|IZMDC
|7,90
|1.714.045
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|249.055
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,76
|599.067.555
|% 1,70
|
|ASELS
|22,20
|209.772.347
|% 0,54
|
|IPEKE
|9,18
|138.729.319
|% 0,11
|
|GARAN
|10,74
|105.052.651
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,63
|95.955.581
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,55
|69.970.902
|% 1,97
|
|THYAO
|13,76
|599.067.555
|% 1,70
|
|ISGYO
|1,80
|75.502.547
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,63
|95.955.581
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,42
|45.206.524
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8432
|7,8825
|% 0,05
|
|Frank
|6,1291
|6,1660
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5852
|1,5931
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:14ADESE
Yüzde 4.65 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 073, 245 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 112, 750 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 2, 984.00 milyon TL de
-
12:13SILVR
Yüzde 7.61 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 825 adet işlem
-
12:12MRGYO
Yüzde 9.00 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 261, 060 adet işlem
-
12:11HDFGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 663 adet işlem