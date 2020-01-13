Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
13.01.2020 11:20
Son güncelleme : 13.01.2020 11:20
AA
ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması beklenirken, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, haftaya 3.090 puan seviyelerinden başlamasının ardından, günü yüzde 0,75 artarak 26 Nisan 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 3.115,57 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 artışla 41.813,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,01 yükselişle 28.927,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 primle 2.229,26 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,16 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.
11:05120.748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 2.084,22
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.748
En Düşük
119.595
11:055,8636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
11:056,5231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5174
11:05292,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,13
|Açılış
|: 292,73
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
292,58
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|6,07
|29.972.734
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|962.106
|% 14,98
|
|RYSAS
|6,60
|46.489.205
|% 14,98
|
|GYHOL
|11,41
|1.877.761
|% 14,90
|
|HLGYO
|1,42
|27.522.761
|% 13,60
|
|NIBAS
|4,60
|28
|% -12,71
|
|BURVA
|11,00
|187.010
|% -6,38
|
|KERVN
|0,53
|132.500
|% -3,64
|
|IHEVA
|2,78
|89.230
|% -3,47
|
|OZRDN
|2,69
|23.591
|% -2,54
|
|THYAO
|14,62
|474.920.439
|% 1,53
|
|PETKM
|4,02
|391.479.011
|% 2,81
|
|HALKB
|6,69
|272.586.721
|% 3,40
|
|EKGYO
|1,57
|184.507.067
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,90
|152.874.941
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,57
|184.507.067
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|391.479.011
|% 2,81
|
|IEYHO
|0,73
|41.653.028
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,90
|152.874.941
|% 2,11
|
|ODAS
|2,48
|124.740.832
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6003
|7,6384
|% -0,65
|
|Frank
|5,9997
|6,0359
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5583
|1,5661
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-7,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,03
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