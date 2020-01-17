Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
17.01.2020 11:50
Son güncelleme : 17.01.2020 11:50
AA
ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile pay piyasalarında pozitif görünümün korunması dikkati çekti.
Öte yandan bugün Çin ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yıllık yüzde 6 ile beklentiler doğrultusunda büyürken, ülkede perakende satışlar aralıkta yıllık yüzde 8 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,05 artarak 3.075,50 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 24.041,26 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 110 seviyesini aşmasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 110,2 seviyelerinden alıcı buluyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 artışla 41.985,23 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 primle 28.958,76 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.250,57 puanda seyrediyor.
11:34121.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 288,11
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:345,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8670
En Düşük
5,8463
11:346,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:34293,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,58
|Açılış
|: 293,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|10.247.624
|% 14,99
|
|BNTAS
|3,80
|195.607.930
|% 14,11
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,36
|8.082.217
|% 12,13
|
|LIDFA
|4,53
|7.002.247
|% 11,03
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,04
|1.436.437
|% -7,62
|
|THYAO
|15,06
|673.507.621
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,98
|298.578.884
|% -1,00
|
|PETKM
|4,03
|252.978.311
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,80
|195.607.930
|% 14,11
|
|PGSUS
|76,30
|159.132.150
|% 0,93
|
|KRDMD
|2,98
|298.578.884
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,84
|122.290.895
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.978.311
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|89.589.583
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,80
|195.607.930
|% 14,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6473
|7,6857
|% 0,17
|
|Frank
|6,0475
|6,0839
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5582
|1,5661
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,26
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
|
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