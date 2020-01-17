Asya borsaları yükseldi













AA

ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile pay piyasalarında pozitif görünümün korunması dikkati çekti.Öte yandan bugün Çin ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yıllık yüzde 6 ile beklentiler doğrultusunda büyürken, ülkede perakende satışlar aralıkta yıllık yüzde 8 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,05 artarak 3.075,50 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 24.041,26 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 110 seviyesini aşmasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 110,2 seviyelerinden alıcı buluyor.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 artışla 41.985,23 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 primle 28.958,76 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.250,57 puanda seyrediyor.