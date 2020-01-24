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Asya borsaları yükseldi

24.01.2020 10:23

Son güncelleme : 24.01.2020 10:23
Asya borsalarında Çin Yeni Yılı tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.



AA

Çin'de bugün başlayan ve 30 Ocak'a kadar sürecek tatil dolayısıyla Çin, Hong Kong ve Güney Kore pay piyasalarında işlem yapılmıyor. Koronavirüs kaynaklı gelişmeler ise gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.

Son durumda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs  salgını kapsamında 830 kişinin virüsten etkilendiği, 25 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs ile ilgili  "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, koronavirüs kaynaklı gelişmelerin Çin Yeni Yıl tatilinin  kutlandığı bölgede turizmden perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkilediğine işaret ederken, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe  negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını vurguluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kapanışa yakın teknoloji sektörü hisselerindeki yükseliş öncülüğünde artıya geçen endeks, haftayı da yüzde 0,13 artışla 23.827,18  puandan tamamladı. Dün 110 kritik eşiğini test eden dolar/yen paritesi ise bugün 109,5 seviyelerinde yatay seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,29 primle 41.506,34 puanda  bulunuyor.




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