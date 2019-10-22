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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi

22.10.2019 10:51

Son güncelleme : 22.10.2019 10:51
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılabileceği beklentilerini artırdı. İyimserliğin artması ile Asya pay piyasaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,5 artarak 2.954,38 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,25 yükselerek günü 22.548,90 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi, 39.426,47 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa  yakın yüzde 0,13 azalarak 39.247,18 puana indi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 primle 26.794,58 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16  kazançla 2.088,86 puanda seyrediyor.




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