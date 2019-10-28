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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi

28.10.2019 09:52

Son güncelleme : 28.10.2019 09:52
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinde, tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay  piyasalarını desteklediği belirtildi.

Söz konusu gelişmenin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,67 artarak 2.974,737 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 22.867,27 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,89 yükselişle 26.904,17 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 artışla 2.093,60 puanda seyrediyor.  Hindistan'da, bugün resmi tatil olması dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.




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