Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi
04.11.2019 10:21
Son güncelleme : 04.11.2019 10:21
AA
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığı ve ABD'nin, Çinli teknoloji devi Huawei için uygulanan sınırlamaları hafifletebileceği yönündeki haberler, Asya pay piyasalarında risk
iştahını artırdı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.983,06 puanla 18 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,50 değer kazanarak 2.972,87 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 artışla 40.235,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 yükselişle 27.491,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,43 kazançla 2.130,24 puanda seyrediyor.
Japonya pay piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,08 artışla 108,3 seviyelerinde bulunuyor.
10:0599.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 730,82
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
99.360
En Düşük
99.144
10:055,7059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6839
10:056,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3538
10:05277,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,90
|Açılış
|: 277,00
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|SANEL
|3,80
|28.641
|% 8,26
|
|EGCYO
|0,14
|701
|% 7,69
|
|SALIX
|5,76
|864
|% 6,67
|
|BJKAS
|1,81
|2.277.726
|% 4,62
|
|NIBAS
|6,89
|4.823
|% 4,55
|
|DOKTA
|34,48
|72.936
|% -20,00
|
|METRO
|2,15
|1.494.669
|% -7,33
|
|HALKS
|1,40
|9.040
|% -6,04
|
|DMSAS
|2,60
|435.021
|% -4,76
|
|FENER
|15,90
|16.530.006
|% -4,50
|
|THYAO
|11,65
|29.628.658
|% 0,69
|
|GARAN
|9,38
|17.240.125
|% 1,08
|
|FENER
|15,90
|16.530.006
|% -4,50
|
|EREGL
|6,57
|14.671.360
|% 1,08
|
|ISFIN
|2,62
|13.009.371
|% 0,77
|
|IHLAS
|0,62
|3.760.025
|% 1,64
|
|ISFIN
|2,62
|13.009.371
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,22
|4.883.167
|% 1,67
|
|THYAO
|11,65
|29.628.658
|% 0,69
|
|EREGL
|6,57
|14.671.360
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3366
|7,3734
|% -0,34
|
|Frank
|5,7449
|5,7795
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5125
|1,5200
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-2,85
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,33
|