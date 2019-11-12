Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi
12.11.2019 09:54
Son güncelleme : 12.11.2019 09:54
AA
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, makine aksamı siparişleri ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 37,4 düşüş kaydetti. Geçen ay da yüzde 35,5 gerileyen veri, sanayi sektöründe ivme kaybının sürdüğüne işaret etti.
Zayıf veriye karşın dolar/yen paritesinin analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 109 sınırını aşması ile ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,81 yükseldi ve günü 23.520,01 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,22 değer kazanarak 109,3 seviyelerinde dengelendi.
Hong Kong'daki protestolar, pay piyasalarını negatif etkilemeye devam ederken, kapanışa yakın Çin borsasında düşüşlerin telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü sert değer kaybının ardından bugün de 2.891,51 puanla 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, kapanışa yakın gelen alımlarla yüzde 0,11 artarak 2.910,78 puan oldu.
Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,19'luk kayıpla 27.045,41 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 primle 40.345,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,60 artışla 2.136,83 puanda seyrediyor.
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
0
En Düşük
0
18:055,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7806
En Düşük
5,7667
18:056,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3818
En Düşük
6,3620
18:05269,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,11
|Açılış
|: 269,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,26
|1.944.123
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,00
|146.951.545
|% 0,00
|
|TEKTU
|0,80
|3.152.255
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,95
|9.473.836
|% 0,00
|
|FLAP
|3,12
|9.816.083
|% 0,00
|
|EUKYO
|1,26
|1.944.123
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,00
|146.951.545
|% 0,00
|
|TEKTU
|0,80
|3.152.255
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,95
|9.473.836
|% 0,00
|
|FLAP
|3,12
|9.816.083
|% 0,00
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% 0,00
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% 0,00
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% 0,00
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% 0,00
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 0,00
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4056
|7,4427
|% 0,10
|
|Frank
|5,7815
|5,8163
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5353
|1,5430
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.452
|-3,26
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|0,34
|
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