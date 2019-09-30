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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

30.09.2019 11:08

Son güncelleme : 30.09.2019 11:08
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Ticaret savaşına ilişkin gelişmeler Asyalı yatırımcıların odağında  bulunurken, ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin sürdüğü bir ortamda bugün Çin  ve Japonya'da sanayi sektörü verileri takip edildi.

Açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI), eylülde 49,8 ile beklentileri aşsa da 50'nin altında kalarak  sektörde daralmanın devam ettiğini ortaya koydu. Japonya'da ise sanayi üretimi  endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerin altında  kaldı.

Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde  0,92 gerileyerek 2.905,19 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinin, analistlerin destek olarak  nitelendirdiği 22.000 puanın altına inmesinin ardından düşüşü hızlandı ve gün  kapanışında yüzde 0,56 azalışla 21.755,84 puana geriledi. Dolar/yen paritesi ise  yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,76 kayıpla 38.526,55 puanda, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 artışla 2.063,05 puanda ve Hong Kong'da Hang  Seng endeksi yüzde 0,54 yükselişle 26.095,54 puanda seyrediyor.




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