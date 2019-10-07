Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
07.10.2019 10:39
Son güncelleme : 07.10.2019 10:55
AA
ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesinde dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla iç gelişmelerin fiyatlandığı görülüyor.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar da artarak devam ediyor.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,16 değer kaybederek günü 21.375,25 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 106,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,50 artışla 37.862,20 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselişle 2.021,73 puanda seyrediyor.
Çin ve Hong Kong piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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