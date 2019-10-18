Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
18.10.2019 10:32
Son güncelleme : 18.10.2019 10:32
AA
ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması nedeniyle Asya tarafında pay piyasaları veri odaklı seyretti.
Çin ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdü. Çin ekonomisinde büyüme ilk çeyrekte yüzde 6,4 ve ikinci çeyrekte yüzde 6,2 düzeyinde gerçekleşmişti.
Piyasa beklentilerin altında kalan ve gelecek döneme ilişkin büyüme öngörülerinin yüzde 6'nın altında oluşmasına neden olan büyüme verisinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi bir haftanın en düşük seviyesini geriledi. Endeks, kapanışa yakın yüzde 1,25 azalarak 2.940,28 puan oldu.
Japonya'da ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 0,2 artarak yüzde 2'lik enflasyon
hedefinden uzak seyretmeye devam etti. Negatif veriye karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,18 artışla 22.492,68 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,54 artışla 39.266,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,52 düşüşle 26.708,98 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,83 azalışla 2.060,69 puanda bulunuyor.
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