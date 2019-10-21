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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

21.10.2019 10:16

Son güncelleme : 21.10.2019 10:16
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Çin'de geçen hafta açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 6 ile 1992'den beri en düşük seviyeye gerilemesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, Asya pay piyasalarında yeni haftanın dalgalı bir seyirle başlamasını beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.917,69 puanla  yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken, kapanışa yakın yüzde 0,18  azalarak 2.933,09 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 5,2 ve ithalat yüzde 1,5 geriledi. Ülkede 54  milyar yen fazla vermesi beklenen dış ticarette 123 milyar yen açık oluştu.

Beklentilerin altında kalan dış ticaret verilerine karşın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini artırmak için parasal gevşeme, esnek mali harcamalar ve yapısal reformların bir karışımının etkili olabileceğini belirtmesinin ardından Nikkei  225 endeksi, günü yüzde 0,25 artışla 22.548,90 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,63 artışla 39.298,38 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,40 düşüşle 26.739,82 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,20 yükselişle 2.064,84 puanda seyrediyor.




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