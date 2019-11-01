Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
01.11.2019 10:58
Son güncelleme : 01.11.2019 10:58
AA
Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ekimde önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,7'ye yükselmesiyle Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 değer kazanarak 2.958,20 puan oldu.
Japonya'da ise yenin dolar
karşısında değer kazanmasının negatif etkisiyle gerileyen Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,3 düşüşle 22.850,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 107,890 ile 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 108 sınırında dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 azalışla 40.106,10 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 primle 27.086,27 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 kazançla 2.100,20 puanda seyrediyor.
10:4298.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 147,68
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.800
En Düşük
98.383
10:425,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0170
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7364
En Düşük
5,7062
10:426,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4017
En Düşük
6,3646
10:42278,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 278,69
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,79
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|5,03
|6.926.344
|% 13,54
|
|MSGYO
|1,60
|16.082.395
|% 8,84
|
|TACTR
|3,92
|1.412.065
|% 8,29
|
|IZTAR
|5,96
|2.552.683
|% 7,78
|
|MEPET
|1,96
|23.277.198
|% 7,10
|
|METRO
|2,65
|9.509.067
|% -8,62
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|ORMA
|3,00
|3
|% -5,36
|
|YBTAS
|2.460,00
|12.300
|% -4,83
|
|FENER
|16,55
|78.830.731
|% 4,09
|
|TTKOM
|5,90
|74.507.885
|% 1,55
|
|EREGL
|6,56
|63.467.798
|% 0,31
|
|THYAO
|11,64
|62.849.366
|% 0,00
|
|GARAN
|9,23
|52.300.830
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,59
|28.789.778
|% 1,72
|
|ISFIN
|2,52
|50.702.547
|% -0,40
|
|TTKOM
|5,90
|74.507.885
|% 1,55
|
|MEPET
|1,96
|23.277.198
|% 7,10
|
|MSGYO
|1,60
|16.082.395
|% 8,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4065
|7,4437
|% 0,45
|
|Frank
|5,7897
|5,8246
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5242
|1,5319
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,91
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,55
|59,55
|-0,07
|