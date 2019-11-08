Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi
08.11.2019 11:02
Son güncelleme : 08.11.2019 11:02
AA
ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanan küresel pay piyasalarında bir anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik fiyatlanmaya devam ederken, Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyrin bugün de sürdüğü gözleniyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,49 değer kaybetti ve 2.964,18 puan oldu.
Hafta başından bu yana yükseliş trendinde bulunan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, kuvvetli direnç olarak öne çıkan 23.500 puanın üzerini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,26 primle 23.391,87 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise dün 5,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 109,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 kazançla 40.722,95 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,79 düşüşle 27.627,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 gerilemeyle 2.137,23 puanda seyrediyor.
10:46103.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 235,13
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.825
En Düşük
103.368
10:465,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0115
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7649
En Düşük
5,7430
10:466,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3701
En Düşük
6,3408
10:46272,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,78
|Açılış
|: 272,14
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,53
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|AKENR
|0,68
|3.454.237
|% 9,68
|
|ICBCT
|4,83
|122.062.935
|% 8,30
|
|SAYAS
|1,41
|1.725.114
|% 7,63
|
|BURVA
|5,18
|547.348
|% 7,47
|
|BRSAN
|8,80
|4.600.478
|% -7,85
|
|GEDZA
|5,48
|1.104.842
|% -7,43
|
|DOKTA
|30,26
|24.156
|% -5,44
|
|TIRE
|1,87
|15.432.637
|% -4,59
|
|CMENT
|12,69
|1.076.714
|% -3,57
|
|THYAO
|12,95
|540.230.098
|% 2,29
|
|ASELS
|19,19
|123.897.633
|% 1,32
|
|ICBCT
|4,83
|122.062.935
|% 8,30
|
|GARAN
|9,76
|77.476.249
|% -0,10
|
|PETKM
|3,69
|76.095.885
|% 0,54
|
|THYAO
|12,95
|540.230.098
|% 2,29
|
|ICBCT
|4,83
|122.062.935
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,33
|48.279.157
|% 0,00
|
|PETKM
|3,69
|76.095.885
|% 0,54
|
|ISFIN
|2,67
|49.583.104
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3526
|7,3894
|% 0,13
|
|Frank
|5,7628
|5,7975
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,88
|61,88
|-0,41
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