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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

08.11.2019 11:02

Son güncelleme : 08.11.2019 11:02
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanan küresel pay piyasalarında bir anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik fiyatlanmaya devam ederken, Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyrin bugün de sürdüğü gözleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla  kapanışa yakın yüzde 0,49 değer kaybetti ve 2.964,18 puan oldu.

Hafta başından bu yana yükseliş trendinde bulunan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, kuvvetli direnç olarak öne çıkan 23.500 puanın üzerini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,26 primle 23.391,87 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise dün 5,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 109,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 kazançla 40.722,95 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,79 düşüşle 27.627,69 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,33 gerilemeyle 2.137,23 puanda seyrediyor.




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