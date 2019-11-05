Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.
Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi
05.11.2019 12:00
Son güncelleme : 05.11.2019 12:00
AA
ABD ve Çin yetkilileri arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve kısa süre içinde anlaşma imzalanabileceği yönündeki haberler ile Asya tarafında pay piyasaları pozitif seyretti.
Söz konusu gelişme ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,54 artarak 2.991,56 puan oldu.
Dün tatil dolayısıyla pay piyasalarında işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da, Nikkei 225 endeksi bugüne hızlı yükselişle başladı. Endeks, 23.328,52 puanla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 1,76 primle 23.251,99 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,41 düşüşle 40.136,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 yükselişle 27.604,64 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 kazançla 2.142,64 puanda seyrediyor.
11:44100.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 142,35
|Açılış
|: 100.147
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|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
11:445,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,7270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7427
En Düşük
5,7179
11:446,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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6,3938
En Düşük
6,3662
11:44277,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,92
|Açılış
|: 277,43
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,02
|52.014.968
|% 12,85
|
|HATEK
|5,49
|14.842.012
|% 8,93
|
|GEDZA
|5,96
|6.452.904
|% 7,58
|
|SANKO
|4,42
|12.179.737
|% 6,25
|
|ANELE
|2,27
|5.606.886
|% 5,09
|
|TKURU
|8,63
|73.036
|% -9,92
|
|DOKTA
|33,00
|154.579
|% -9,59
|
|DENIZ
|21,50
|1.957.683
|% -6,52
|
|OSMEN
|1,70
|1.736
|% -5,03
|
|IZTAR
|5,45
|71.722
|% -4,55
|
|THYAO
|11,82
|227.361.937
|% -0,08
|
|KRDMD
|2,24
|160.676.185
|% -0,44
|
|EREGL
|6,82
|118.228.475
|% 1,94
|
|FENER
|17,21
|111.111.179
|% 1,24
|
|GARAN
|9,48
|108.071.214
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,24
|160.676.185
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,64
|49.775.330
|% 3,14
|
|BJKAS
|2,02
|52.014.968
|% 12,85
|
|ISFIN
|2,66
|72.046.584
|% -0,75
|
|PETKM
|3,53
|93.246.315
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4023
|% -0,05
|
|Frank
|5,7721
|5,8069
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
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