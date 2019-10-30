Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi
30.10.2019 10:08
Son güncelleme : 30.10.2019 10:08
AA
ABD ile Çinli yetkililer arasında ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olması pay piyasalarında satış baskısı yarattı.
Asya borsaları da azalan küresel risk
iştahı ile Hindistan hariç negatif seyretti.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, düşüşünü ikinci güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,63 değer kaybederek 2.936,50 puan oldu.
Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,57 gerileyerek 22.843,12 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,8 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 artışla 40.115,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 düşüşle 26.662,00 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 kayıpla 2.080,95 puanda seyrediyor.
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En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|43,00
|1.692.140
|% 392,44
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|KOZAA
|8,55
|59.066.847
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,35
|24.756.334
|% 0,00
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|BAGFS
|13,01
|33.660.768
|% 0,00
|
|DOAS
|8,30
|17.054.900
|% 0,00
|
|ITTFH
|4,10
|12.782.591
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3996
|7,4367
|% 0,53
|
|Frank
|5,7823
|5,8172
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5327
|1,5403
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,43
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,33
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,57
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