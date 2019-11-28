Atlanta Fed, ABD ekonomisi için 4`ncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yükseltti.
Atlanta Fed büyüme beklentisini yükseltti
28.11.2019 07:39
Son güncelleme : 28.11.2019 07:39
Atlanta Fed, GDPNow modeli ile yaptığı hesaplamalar çerçevesinde ABD ekonomisi için dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1,7'ye çıkardı.
19 Kasım'da yapılan açıklamada ise dördüncü çeyrek GSYH büyüme beklentisi yüzde 0,4 olarak ifade edilmişti.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 105.936
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106.431
En Düşük
105.395
18:055,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 5,7670
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|: 5,7500
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5,7834
En Düşük
5,7742
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
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En Düşük
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18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 270,33
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
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271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4354
|7,4727
|% 0,63
|
|Frank
|5,7586
|5,7933
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5363
|1,5440
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|0,03
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