Atlanta Fed büyüme beklentisini yükseltti















Atlanta Fed, GDPNow modeli ile yaptığı hesaplamalar çerçevesinde ABD ekonomisi için dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1,7'ye çıkardı.



19 Kasım'da yapılan açıklamada ise dördüncü çeyrek GSYH büyüme beklentisi yüzde 0,4 olarak ifade edilmişti.