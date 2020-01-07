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AVM Perakende Ciro Endeksi arttı

07.01.2020 13:24

Son güncelleme : 07.01.2020 13:24
AVM Perakende Ciro Endeksi, kasımda yüzde 20,1 arttı.



AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin kasım ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 artış kaydederek 352 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar, Kasım  2019'da İstanbul'da bin 637 TL, Anadolu'da bin 148 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise bin 343 TL olarak kaydedildi.

METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ TEKNOLOJİ KATEGORİSİNDE

Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek  artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde  40,1'lik artış kaydetti.

Geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında, AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,4, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7 ve diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,8 artış gösterdi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Kasım 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında, ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1'lik artış yaşandı.

AYD açıklamasında, kasım ayı endeks sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kasım ayı endeks sonuçlarına baktığımızda, 2019 yılı enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Kasım ayında yüzde 20,1 artış gösteren ciro endeksinde 'Efsane Cuma' indirimlerinin etkisini görebiliyoruz. Kasım ayında tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde bir artış kaydedilmesi sektörümüz adına oldukça sevindirici bir gelişme. Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden bu yükseliş grafiğinin yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Kış sezonunun gelişiyle birlikte ekim ayında artış ivmesine giren ziyaret sayısı, kasımda yüzde 1 artarak  devam ediyor."




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