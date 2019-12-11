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Avrupa bankalarının görünümünü negatife çevirdi

11.12.2019 11:40

Son güncelleme : 11.12.2019 11:40
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.



AA

Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı.

Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının  büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.

Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyümenin iş fırsatlarını  baskılayacağına işaret edilen açıklamada, ABD ve Çin veya ABD ile AB arasında ticari gerilimlerinin artmasının durumu daha fazla bozabileceği belirtildi.




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