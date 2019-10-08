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Avrupa Birliği fonları yanlış harcandı

08.10.2019 09:32

Son güncelleme : 08.10.2019 09:34
Avrupa Denetçiler Mahkemesi (European Court of Auditors) tarafından hazırlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl 4 milyar eurodan fazla Avrupa Birliği fonu yanlış harcandı.



155 milyar euro büyüklüğündeki AB bütçesinin denetiminden sorumlu olan Mahkeme, geçen yıl AB harcamalarının ortalama yüzde 2.6'sının kurallara uygun olmadığını belirtti.

Bu oran önceki yıl yüzde 2,4 olmuştu.




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