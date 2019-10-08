Avrupa Denetçiler Mahkemesi (European Court of Auditors) tarafından hazırlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl 4 milyar eurodan fazla Avrupa Birliği fonu yanlış harcandı.
Avrupa Birliği fonları yanlış harcandı
08.10.2019 09:32
Son güncelleme : 08.10.2019 09:34
155 milyar euro
büyüklüğündeki AB bütçesinin denetiminden sorumlu olan Mahkeme, geçen yıl AB harcamalarının ortalama yüzde 2.6'sının kurallara uygun olmadığını belirtti.
Bu oran önceki yıl yüzde 2,4 olmuştu.
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