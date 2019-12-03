Avrupa Birliği`nde Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Avrupa Birliği`nde ÜFE yükseldi
03.12.2019 13:59
Son güncelleme : 03.12.2019 14:07
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.
AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika, yüzde 0,9 ile Hollanda ve yüzde 0,5 ile Danimarka ve İspanya'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.
13:52108.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 387,21
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.607
En Düşük
107.583
13:525,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0056
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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5,7571
En Düşük
5,7367
13:526,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3784
En Düşük
6,3563
13:52271,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,18
|Açılış
|: 271,39
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,63
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|10,08
|66.970.433
|% 15,86
|
|SMART
|8,03
|99.879.006
|% 13,10
|
|PNSUT
|14,27
|47.475.678
|% 12,81
|
|TUCLK
|3,70
|45.542.147
|% 12,12
|
|KLNMA
|59,00
|4.557.031
|% 10,90
|
|HUBVC
|10,91
|5.080.415
|% -7,07
|
|SALIX
|5,32
|12.410
|% -5,84
|
|BJKAS
|3,15
|389.399.319
|% -5,69
|
|SANKO
|7,88
|65.526.969
|% -4,83
|
|EMNIS
|1,42
|8.336
|% -4,05
|
|THYAO
|13,89
|708.183.097
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,19
|405.613.547
|% -2,67
|
|ASELS
|19,12
|398.005.472
|% 1,76
|
|BJKAS
|3,15
|389.399.319
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,90
|287.030.060
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,19
|405.613.547
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,15
|389.399.319
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,90
|287.030.060
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|156.657.437
|% -1,22
|
|METRO
|1,54
|83.413.080
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4292
|7,4665
|% 0,21
|
|Frank
|5,7806
|5,8154
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5344
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|7,02
|
|Altın Gr.
|271
|272
|1,31
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|4,00
|
|Tam
|1.792
|1.836
|11,67
|
|Yarım
|866
|888
|5,64
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|60,90
|60,90
|-0,02
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