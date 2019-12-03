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Avrupa Birliği`nde ÜFE yükseldi

03.12.2019 13:59

Son güncelleme : 03.12.2019 14:07
Avrupa Birliği`nde Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.

AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika, yüzde 0,9 ile Hollanda ve yüzde 0,5 ile Danimarka ve İspanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.




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